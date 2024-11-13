Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    😂😂😂😂😂Боррель призвал о...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Президент Польши ...
  • АндрейБорков
    Вот только интересно знать каким ЗАКАЗЧИКАМ будет поставляться наше оружие и вооружение. Не окажутся ли среди этих ЗА...Россия заключила ...

Компании попросили Минпромторг об индексации внутренних цен на удобрения на 15%

Компании попросили Минпромторг об индексации внутренних цен на удобрения на 15%

Фиксация цен на удобрения, "замороженных" с осени 2022 года, продлена в России до мая 2025 года. Но производители просят Минпромторг РФ рассмотреть возможность индексации этих цен на 15% с января, рассказал источник в отрасли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх