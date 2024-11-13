Компании попросили Минпромторг об индексации внутренних цен на удобрения на 15%

Фиксация цен на удобрения, "замороженных" с осени 2022 года, продлена в России до мая 2025 года. Но производители просят Минпромторг РФ рассмотреть возможность индексации этих цен на 15% с января, рассказал источник в отрасли.
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