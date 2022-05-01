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«В пользу «Зенита» меньше всего ошибались судьи», - Семин назвал причины очередного чемпионства «сине-бело-голубых»

«В пользу «Зенита» меньше всего ошибались судьи», - Семин назвал причины очередного чемпионства «сине-бело-голубых»

«В пользу «Зенита» меньше всего ошибались судьи. Это закономерность. Они стали чемпионами за счет своей игры и профессиональной организации дела», — приводит слова Семина sport-express.

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