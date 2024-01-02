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Как выглядят сельские домики в разных странах мира: 29 фото, которые не на шутку вас удивят

Как выглядят сельские домики в разных странах мира: 29 фото, которые не на шутку вас удивят

Если вы до сих пор думаете, что деревня — это что-то неприглядное и обойденное цивилизацией, то вам предстоит много удивительных открытий.

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