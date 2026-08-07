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США выдвинули ультиматум нелегальным мигрантам

США выдвинули ультиматум нелегальным мигрантам

Незаконно находящиеся в США мигранты должны самостоятельно покинуть страну, в противном случае их ждет арест и принудительная депортация, заявил представитель министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.

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Комментарии
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Виктор Борисов
Просто у  них не   Едим  Россию  и К
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