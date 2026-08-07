США выдвинули ультиматум нелегальным мигрантам

Незаконно находящиеся в США мигранты должны самостоятельно покинуть страну, в противном случае их ждет арест и принудительная депортация, заявил представитель министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии