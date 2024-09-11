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"Его ждёт суд": Володин пообещал привлечь к ответственность "токсичного" Зеленского

"Его ждёт суд": Володин пообещал привлечь к ответственность "токсичного" Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригрозил ответом России на поставки дальнобойного оружия Украине, а также пообещал привлечь к ответственности "токсичного" Зеленского за все его преступления.

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