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Юго-Восточный Курьер

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Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение президента выдвигаться на выборы

Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение президента выдвигаться на выборы

Точки сбора подписей будут работать ежедневно до конца января Решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в выборах, которые пройдут уже в марте этого года, поддерживает ресторатор Ксения Караулова.

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