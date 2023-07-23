Аргументы недели

98 710 подписчиков

ВСУ выпустили 14 снарядов «натовского» калибра по Донецку

ВСУ выпустили 14 снарядов «натовского» калибра по Донецку

Вооруженные силы Украины за полчаса с 05:15 до 05:45 по московскому времени выпустили четырнадцать снарядов «натовского» калибра по Донецку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх