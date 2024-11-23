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Как и зачем чистить стиральную машину: лайфхак от мамы-блогера

Как и зачем чистить стиральную машину: лайфхак от мамы-блогера

Если делать это раз в месяц, все вещи, которые вы стираете, станут еще чище фото: evgenyatamanenko / iStock / Getty ImagesЗнаете ли вы, что стиральную машинку нужно чистить? И если делать это хотя бы раз в месяц — то все белье, которое вы в ней стираете, будет просто белоснежным.

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