Fox News: штаб Байдена рассылает сторонникам письма с аргументами в его защиту

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена рассылает сторонникам электронные письма с подробными аргументами, как они могут ответить недовольным выступлением главы государства на дебатах с Дональдом Трампом.
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