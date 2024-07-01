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Fox News: штаб Байдена рассылает сторонникам письма с аргументами в его защиту

Fox News: штаб Байдена рассылает сторонникам письма с аргументами в его защиту

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена рассылает сторонникам электронные письма с подробными аргументами, как они могут ответить недовольным выступлением главы государства на дебатах с Дональдом Трампом.

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