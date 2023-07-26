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Швейцария создала «санкционную лазейку» для сырьевого бизнеса России

Швейцария создала «санкционную лазейку» для сырьевого бизнеса России

Швейцария создала «санкционную лазейку» для сырьевого бизнеса России Наталья МарковаВ последние месяцы Швейцария стала объектом пристального внимания западных стран, которые требуют закрыть возможности игнорировать ограничения для российских фирм.

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