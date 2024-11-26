Жителя Кубани заставили работать на благо общества и забрали автомобиль в пользу государства

Жителя Кубани заставили работать на благо общества и забрали автомобиль в пользу государстваУ жителя Тбилисского района сотрудники правопорядка отобрали автомобиль, транспортное средство перейдёт в собственность государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии