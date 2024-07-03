Молодость в сапогах. Деление СССР на республики это не "мина", а единственно возможное решение на тот момент

наверное, вы не слышали... а про пенс возраст тоже не соврал? или вы, как и Путин врете?!

Алексей Тан

А что ещё... можешь, сказать в своё оправдание?... или паразиты, на вершине развития??... так глядя на вас и события в Газе... этого не скажешь.