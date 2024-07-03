Медвежий угол
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Медвежий угол

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Молодость в сапогах. Деление СССР на республики это не "мина", а единственно возможное решение на тот момент

Молодость в сапогах. Деление СССР на республики это не "мина", а единственно возможное решение на тот момент

В этот раз постараемся покороче, а то кой у кого не хватает сил дальше заголовка прочитать, а он тоже длинный.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
наверное, вы не слышали... а про пенс возраст тоже не соврал? или вы, как и Путин врете?!
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2 час.
Алексей Тан
А что ещё... можешь, сказать в своё оправдание?... или паразиты, на вершине развития??... так глядя на вас и события в Газе... этого не скажешь.
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41 мин.
Александр Попов
А кого семибанкирщиной называли?
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37 мин.

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