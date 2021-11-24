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Быстров накинулся на Семака после неудачного матча «Зенита» в прямом эфире: «Такой трусливый футбол нам не нужен!»

Быстров накинулся на Семака после неудачного матча «Зенита» в прямом эфире: «Такой трусливый футбол нам не нужен!»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров накинулся на главного тренера петербургской команды Сергея Семака с претензиями после неудачного матча в Швеции.

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