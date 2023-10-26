Как Россия меняет баланс сил в Европе и почему это пугает США

Россия поставила под угрозу американскую стратегию в Европе и напугала США. В Америке разделяют мнение, что Россия способна изменить баланс сил в Европе в свою пользу, и это вызывает опасения в Вашингтоне, пишет TNI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии