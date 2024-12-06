Бои накаляются: новости СВО от 6 декабря 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1016-й день спецоперации России на Украине

Фото © РИА Новости / Станислав Красильников На 1016-й день СВО продолжаются активные боевые действия на ключевых направлениях: российские войска добились локальных успехов в Купянске, Покровске и Угледаре, а также нанесли удары по аэродромам Украины, уничтожив боевую технику.