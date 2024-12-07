Разработчики заявили о скором выходе новой вакцины

Разработчик Гребенникова: вакцина «Гам-VLP-мультивак» может выйти в 2025 году Новая вакцина «Гам-VLP-мультивак» будет доступна в гражданском обороте в инъекционной и назальной формах уже в 2025 году, сообщила ТАСС разработчик вакцины, руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.