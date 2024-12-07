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Разработчики заявили о скором выходе новой вакцины

Разработчики заявили о скором выходе новой вакцины

Разработчик Гребенникова: вакцина «Гам-VLP-мультивак» может выйти в 2025 году Новая вакцина «Гам-VLP-мультивак» будет доступна в гражданском обороте в инъекционной и назальной формах уже в 2025 году, сообщила ТАСС разработчик вакцины, руководитель отдела молекулярной вакцинологии и иммунодиагностики НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
&quot;микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи&quot; = Есть бизнесмены сраные = ВРАГИ НАРОДА !  Плевать им на здоровье людей  , они только БАБЛО РУБЯТ !
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14 час.

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