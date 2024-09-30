"СВО наглядно показала, что требуется пересмотр всей внешней политики" (с) — бесхребетности не место в политике

О дипломатической перепалке Россия — Узбекистан. С начала года Россия начала показывать зубы на постсоветском пространстве: то скандалы в Казахстане, то проблемы с мигрантами в Таджикистане и напряжённость из-за теракта в «Крокусе».
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