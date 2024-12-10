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«Цинично и отвратительно»: в бундестаге набросились на Шольца за фото с ранеными ВСУшниками

«Цинично и отвратительно»: в бундестаге набросились на Шольца за фото с ранеными ВСУшниками

Предвыборная кампания канцлера Германии Олафа Шольца убивает украинцев, прии этом он смеётся над инициативой создания альтернативного антироссийского альянса лидера ХДС Фридриха Мерца, который посетил Киев.

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