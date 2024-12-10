Предвыборная кампания канцлера Германии Олафа Шольца убивает украинцев, прии этом он смеётся над инициативой создания альтернативного антироссийского альянса лидера ХДС Фридриха Мерца, который посетил Киев.
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