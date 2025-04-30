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Как изменится график выплат пенсий ростовчанам из-за майских праздников 2025

Как изменится график выплат пенсий ростовчанам из-за майских праздников 2025

В мае 2025 года ростовчане, получающие пенсию, столкнутся с переносом выплат из-за праздничных дней. Если дата выплаты приходится на выходной или праздник, поэтому пенсии будут перечислены в ближайший рабочий день.

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