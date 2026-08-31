Киркоров за день продал сразу 14 элитных квартир в Болгарии

Народный артист Филипп Киркоров продал 14 квартир в Болгарии после начала спецоперации. Сделка состоялась в один день — 13 июня 2022 года.
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