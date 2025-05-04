Коко Гауфф: «Терпеть не могу проигрывать в финалах»

В финале она уступила Арине Соболенко 3:6, 6:7(3). – Условия в Мадриде нетипичные для грунта. Какую уверенность вы заберете отсюда для «Ролан Гаррос», учитывая, что впереди еще Рим? – Я стала лучше работать над подачей, хотя сегодня она не всегда удавалась.