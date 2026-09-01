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Нижегородская правда

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Нижегородские волонтеры собрали 600 наборов школьных принадлежностей

Нижегородские волонтеры собрали 600 наборов школьных принадлежностей

В Нижегородской области в рамках волонтерской акции «Рюкзак для друга» собрали более 600 наборов со школьными принадлежностями для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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