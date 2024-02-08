Запад трясется: Москва создала основу для будущего триумфа

Вчера 6,6K прочитали Эксперты из Венского института международных экономических исследований выражают недовольство по поводу действий Владимира Путина и его команды, утверждая, что они снова обманули Запад.
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