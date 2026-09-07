Трансгендерная* дочь Илона Маска снялась в анти-ИИ кампании испанского модного бренда

22-летняя трансгендерная* дочь основателя Tesla Илона Маска, Вивьен Уилсон (ранее известная как сын Ксавье), снялась для рекламной кампании испанского модного бренда Desigual, в которой издевается над роботом, похожим на Tesla Optimus, и доказывает его "ограниченность".