Трансгендерная* дочь Илона Маска снялась в анти-ИИ кампании испанского модного бренда

22-летняя трансгендерная* дочь основателя Tesla Илона Маска, Вивьен Уилсон (ранее известная как сын Ксавье), снялась для рекламной кампании испанского модного бренда Desigual, в которой издевается над роботом, похожим на Tesla Optimus, и доказывает его "ограниченность".
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