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Наградной пистолет «защитит» нардепа Беленюка от расистов

Наградной пистолет «защитит» нардепа Беленюка от расистов

Депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Жана Беленюка, который принёс Украине единственную золотую медаль с Олимпийских игр-2020 в Токио, министр обороны Андрей Таран наградил личным пистолетом ПМ и присвоил звание старший лейтенант ВСУ.

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