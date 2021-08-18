Наградной пистолет «защитит» нардепа Беленюка от расистов

Депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Жана Беленюка, который принёс Украине единственную золотую медаль с Олимпийских игр-2020 в Токио, министр обороны Андрей Таран наградил личным пистолетом ПМ и присвоил звание старший лейтенант ВСУ.
Депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа» Жана Беленюка, который принёс Украине единственную золотую медаль с Олимпийских игр-2020 в Токио, министр обороны Андрей Таран наградил личным пистолетом ПМ и присвоил звание старший лейтенант ВСУ.
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