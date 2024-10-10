Сегодня состоится Ярмарка вакансий в правительстве. Заинтересованных лиц ждут с 10:00 до 16:00 в вестибюле Дома правительства, у центрального входа, чтобы узнать о предложениях работы и условиях трудоустройства.
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