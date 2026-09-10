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Медвежий угол

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"В тылу хорошо шутится над бойцами": "Миллиардеру" нужно 136 лет провести на фронте, чтобы закрыть долг. Вмешался генерал

"В тылу хорошо шутится над бойцами": "Миллиардеру" нужно 136 лет провести на фронте, чтобы закрыть долг. Вмешался генерал

Автор: Олег Беликов Боец отряда "Гюнтера" из спецназа "Ахмат", став в одночасье "миллиардером", вынужден был столкнуться не только с безразличием банковских клерков, но и с цинизмом силовиков.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ольга Семенова
Ольга Семенова

С доверчивых бабушек перешли на участников СВО. Такого в принципе не должно быть. Миллиард - это не баран чихнул.  Они там воюют не на жизнь, а на смерть, а здесь в тылу их спокойно банки грабят.