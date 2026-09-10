"В тылу хорошо шутится над бойцами": "Миллиардеру" нужно 136 лет провести на фронте, чтобы закрыть долг. Вмешался генерал

Автор: Олег Беликов Боец отряда "Гюнтера" из спецназа "Ахмат", став в одночасье "миллиардером", вынужден был столкнуться не только с безразличием банковских клерков, но и с цинизмом силовиков.
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С доверчивых бабушек перешли на участников СВО. Такого в принципе не должно быть. Миллиард - это не баран чихнул. Они там воюют не на жизнь, а на смерть, а здесь в тылу их спокойно банки грабят.
если счет был заморожен... откуда/за что долг? как такие деньги можно получить без личного присутствия? банки в связке с мошенниками?
Пора чистить Россию!
Мокрощелка, губошлёпка в погонах! Одним словом тварь безмозглая!
Не один жулик и вор не станет вешать такой долг на простого челоаека. Это сразу заметно, цифра нереально большая, вызывает подозрение и сомнение в правдивости описаного!
Эх, Вова, Вова... Не ладно что-то в твоём королевстве... 🥲
Банки уже в открытую издеваются над людьми. Такие транзакции пропускают, не проверяя, а над "сторублевыми" издеваются.