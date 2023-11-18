Россияне пристрастились к авокадо

Россияне в этом году стали больше есть авокадо - спрос на него вырос более чем на 15% относительно прошлого года, при этом конфликт в Израиле, который выступает одним из основных поставщиков этого продукта, не привел к серьезным перебоям в поставках, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.