Россияне пристрастились к авокадо

Россияне в этом году стали больше есть авокадо - спрос на него вырос более чем на 15% относительно прошлого года, при этом конфликт в Израиле, который выступает одним из основных поставщиков этого продукта, не привел к серьезным перебоям в поставках, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.
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