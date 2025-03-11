Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.
Ничтожество Европы стало угрожающим
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СК
Сергей Ковалев
"самостоятельный военный потенциал европейцев исчерпан" не сейчас, а ровно тогда, когда Европа стала вассалом США. сегодня "сохранить привычный образ жизни и при этом ничего не делать самим для решения проблем безопасности в Старом Свете" у этих не получится, всё, на что они способны, - оттянуть время своего ухода. промышленность в данном случае не за "коллективный разум", ибо всем понятно, куда этот "разум" завел Европу и можно только догадываться, куда заведёт ещё, если его не сменить кардинально. другое дело - а что делают кукловоды с этим? - можа они как раз и играют в "хороший/плохой"? - гегемон "вдруг стал" белым и пушистым, а Европа, проказница такая, остаётся при своём! - о, как! тока кто же поверит? вот и растяжка рисуется очевидная - вся возня между чиновники в Европе ещё не сменились, но будут заменены, и а никто и не думает их там менять, ибо "белый и пушистый" лишь на время, а потом ... всё, как всегда, ибо отношения наши антагонистичны по сути.
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