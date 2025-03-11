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Ничтожество Европы стало угрожающим

Ничтожество Европы стало угрожающим

Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;самостоятельный военный потенциал европейцев исчерпан&quot; не сейчас, а ровно тогда, когда Европа стала вассалом США. сегодня &quot;сохранить привычный образ жизни и при этом ничего не делать самим для решения проблем безопасности в Старом Свете&quot; у этих не получится, всё, на что они способны, - оттянуть время своего ухода. промышленность в данном случае не за &quot;коллективный разум&quot;, ибо всем понятно, куда этот &quot;разум&quot; завел Европу и можно только догадываться, куда заведёт ещё, если его не сменить кардинально. другое дело - а что делают кукловоды с этим? - можа они как раз и играют в &quot;хороший/плохой&quot;? - гегемон &quot;вдруг стал&quot; белым и пушистым, а Европа, проказница такая, остаётся при своём! - о, как! тока кто же поверит? вот и растяжка рисуется очевидная - вся возня между чиновники в Европе ещё не сменились, но будут заменены, и а никто и не думает их там менять, ибо &quot;белый и пушистый&quot; лишь на время, а потом ... всё, как всегда, ибо отношения наши антагонистичны по сути.
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