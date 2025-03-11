Ничтожество Европы стало угрожающим

СК

Сергей Ковалев

"самостоятельный военный потенциал европейцев исчерпан" не сейчас, а ровно тогда, когда Европа стала вассалом США. сегодня "сохранить привычный образ жизни и при этом ничего не делать самим для решения проблем безопасности в Старом Свете" у этих не получится, всё, на что они способны, - оттянуть время своего ухода. промышленность в данном случае не за "коллективный разум", ибо всем понятно, куда этот "разум" завел Европу и можно только догадываться, куда заведёт ещё, если его не сменить кардинально. другое дело - а что делают кукловоды с этим? - можа они как раз и играют в "хороший/плохой"? - гегемон "вдруг стал" белым и пушистым, а Европа, проказница такая, остаётся при своём! - о, как! тока кто же поверит? вот и растяжка рисуется очевидная - вся возня между чиновники в Европе ещё не сменились, но будут заменены, и а никто и не думает их там менять, ибо "белый и пушистый" лишь на время, а потом ... всё, как всегда, ибо отношения наши антагонистичны по сути.