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Мировое обозрение

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Новый штраф и уголовное дело: в Литве продолжается преследование активистки Эрики Швенченене

Новый штраф и уголовное дело: в Литве продолжается преследование активистки Эрики Швенченене

В Литве разворачивается очередной виток судебного преследования куратора «Международного форума добрососедства» Эрики Швенченене.

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