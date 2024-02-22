«Прямо копия!», – Юлия Меньшова призналась, что с годами становится похожа на маму Веру Алентову

21 февраля Вере Алентовой исполнилось 82 года. Звезду советского кинематографа поздравили многие знаменитости и поклонники.
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