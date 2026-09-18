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Ивановские новости

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В Ивановской области участник СВО вернул деньги за квартиру в недостроенном доме

В Ивановской области участник СВО вернул деньги за квартиру в недостроенном доме

Застройщик должен был передать квартиру до 29 мая 2026 года, но дом до сих пор не сдан. После вмешательства уполномоченного по правам человека и прокуратуры договор долевого участия расторгли, деньги вернули.

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