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Медведев напомнил о разделах Польши и назвал Варшаву российским городом

Медведев напомнил о разделах Польши и назвал Варшаву российским городом

Дмитрий Медведев Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, который пригрозил атакой на Санкт-Петербург, если Российская армия пересечёт границу с Литвой, должен помнить историю своей страны.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот и проявился  подонок сионистский, шавка пиндосская  Тан, поставив  мне  дизлайк  за  мои слова  о наших воинах, павших при освобождении Кракова. Сразу  видно,что  ему вермахт  ближе  воинов РККА. Да  с этим подонком  всё ясно, раз ненавидит СССР, то и РККА  ему ненавистна.Будь ты  проклят, власовец  мерзкий.
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8 час.
Алексей Тан
ИРИНКА!!!... НУ не надо!... не надо забывать, что восточные &quot;земли&quot; Польши, и ставшие в последствии... Западенцеей, украины и белярюси.... ВСЁ ЭТО &quot;земли оседлости&quot;... ЕВРЕЕВ- ХАСИДОВ... ЭТО всегда был ВРАЖДЕБНЫЙ... для православия и Русских... народец!.
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7 час.
САША ЛЕПАЕВ
то что говорит Медведев верить нельзя. вспомните его слова когда он говорил пусть попробуют хоть раз по России ударить мы их сотрем в порошок и что так порошка мы и не видели. да еще много чего обещал.  его слушать даром время терять.
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2 час.

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