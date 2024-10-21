Дмитрий Медведев Бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак, который пригрозил атакой на Санкт-Петербург, если Российская армия пересечёт границу с Литвой, должен помнить историю своей страны.
Медведев напомнил о разделах Польши и назвал Варшаву российским городом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вот и проявился подонок сионистский, шавка пиндосская Тан, поставив мне дизлайк за мои слова о наших воинах, павших при освобождении Кракова. Сразу видно,что ему вермахт ближе воинов РККА. Да с этим подонком всё ясно, раз ненавидит СССР, то и РККА ему ненавистна.Будь ты проклят, власовец мерзкий.
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8 час.
Алексей Тан
ИРИНКА!!!... НУ не надо!... не надо забывать, что восточные "земли" Польши, и ставшие в последствии... Западенцеей, украины и белярюси.... ВСЁ ЭТО "земли оседлости"... ЕВРЕЕВ- ХАСИДОВ... ЭТО всегда был ВРАЖДЕБНЫЙ... для православия и Русских... народец!.
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7 час.
САША ЛЕПАЕВ
то что говорит Медведев верить нельзя. вспомните его слова когда он говорил пусть попробуют хоть раз по России ударить мы их сотрем в порошок и что так порошка мы и не видели. да еще много чего обещал. его слушать даром время терять.
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2 час.
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