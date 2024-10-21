Медведев напомнил о разделах Польши и назвал Варшаву российским городом

Владимир Алтайцев Вот и проявился подонок сионистский, шавка пиндосская Тан, поставив мне дизлайк за мои слова о наших воинах, павших при освобождении Кракова. Сразу видно,что ему вермахт ближе воинов РККА. Да с этим подонком всё ясно, раз ненавидит СССР, то и РККА ему ненавистна.Будь ты проклят, власовец мерзкий.

Алексей Тан ИРИНКА!!!... НУ не надо!... не надо забывать, что восточные "земли" Польши, и ставшие в последствии... Западенцеей, украины и белярюси.... ВСЁ ЭТО "земли оседлости"... ЕВРЕЕВ- ХАСИДОВ... ЭТО всегда был ВРАЖДЕБНЫЙ... для православия и Русских... народец!.