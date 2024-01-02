02.01.24==Россию ждёт невиданная перезагрузка: Откровения командира добровольцев о войне и мире в 2025 году

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2024-й заканчивается, скоро закончатся и три года СВО. Что они принесли России, чему научили нас – её народ? Экс-командир Барс-13, доктор политических наук Андрей Пинчук поделился с Царьградом своим видением уходящего года, его надежд и разочарований.

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