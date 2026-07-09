Страшная тайна города-спутника Киева: В Вишневом на воздух взлетел арсенал США, о котором даже Зеленский не знал

Американцы считают, что на Украине сильны пророссийские настроения, поэтому пытались максимально засекретить склады ракет В ночь на 8 июля по Киеву неожиданно прилетели ракеты, причем воздушную тревогу объявили уже после нескольких взрывов.
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