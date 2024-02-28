Бастрыкину доложат по делу о насилии над 17-летним студентом в Подмосковье

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести подготовку доклада по делу о применении насилия к 17-летнему студенту в городе Долгопрудный Подмосковья, которое было совершено группой лиц из Центральной Азии.
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