Как знаки справляются с изменами?

Измена — ураган, сметающий доверие и оставляющий после себя руины вопросов. Как разные знаки зодиака восстанавливают разрушенные мосты? От яростных штормов до ледяного молчания — их реакции отражают глубину стихий, управляющих их характерами.
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