Предсказавший ковид экстрасенс сделал страшный прогноз на 2025 год

38-летний британский ясновидящий назвал 2025 год "временем зла и насилия".Британский гипнотерапевт, 38-летний житель Лондона Николас Ауджула, утверждает, что обладает экстрасенсорными способностями и может предвидеть будущее.
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