Русская весна

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    СогласнаВ Кремле ответили...

Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором»

Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором»

Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором», обсуждая нашумевшую историю с китайским воздушным шаром, который пролетел над территорией США в феврале и который несколько суток не могли сбить.

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