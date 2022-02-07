Депутат Госдумы Николай Коломейцев объяснил вред разовых выплат пенсионерам

Единовременные выплаты российским пенсионерам ускоряют рост цен. Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что рост уровня инфляции необходимо компенсировать дополнительной индексацией пенсий.
Популярные статьи
- Представитель ОБСЕ по СМИ Тереза Рибейру назвала ответные меры России против DW несоразмерными
- Российское посольство в США, комментируя «секретный» план РФ о «вторжении» на Украину, напомнило о «пробирке Пауэлла»
- Главред RT Маргарита Симоньян поблагодарила власти за запрет вещания Deutsche Welle в России
Свежие комментарии