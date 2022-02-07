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Депутат Госдумы Николай Коломейцев объяснил вред разовых выплат пенсионерам

Депутат Госдумы Николай Коломейцев объяснил вред разовых выплат пенсионерам

Единовременные выплаты российским пенсионерам ускоряют рост цен. Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что рост уровня инфляции необходимо компенсировать дополнительной индексацией пенсий.

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