Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

447 подписчиков

В Хорватии обнаружили захоронение младенцев-близнецов, умерших около 2000 лет назад. Их мама голодала, а, может быть, отравилась свинцом

В Хорватии обнаружили захоронение младенцев-близнецов, умерших около 2000 лет назад. Их мама голодала, а, может быть, отравилась свинцом

﻿﻿Реконструкция гробницы G-14. Иллюстрация Дэниела Уоткинса раскопки проводились недалеко от античного города Трагиум (ныне Трогир).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх