В Хорватии обнаружили захоронение младенцев-близнецов, умерших около 2000 лет назад. Их мама голодала, а, может быть, отравилась свинцом

Реконструкция гробницы G-14. Иллюстрация Дэниела Уоткинса раскопки проводились недалеко от античного города Трагиум (ныне Трогир).
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