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Предупреждение ДТП, использование фликеров, штрафы за нарушения. Рассказываем, о чем еще шла речь во время встречи сотруднико...

Предупреждение ДТП, использование фликеров, штрафы за нарушения. Рассказываем, о чем еще шла речь во время встречи сотруднико...

Предупреждение ДТП, использование фликеров, штрафы за нарушения. Рассказываем, о чем еще шла речь во время встречи сотрудников ГАИ с работниками сельхозпредприятияРанним утром первого ноябрьского дня старший инспектор ДПС отдела ГАИ Бобруйского РОВД Сергей Кушнер отправился в агрогородок Горбацевичи, чтобы застать до выхода на рабочие места водител .

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