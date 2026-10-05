Песков: РФ уведомила посольства в Киеве о рисках работы в украинской столице

Россия оповестила зарубежные посольства в Киеве о рисках дальнейшей работы в украинской столице. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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