Конгресс утвердил бюджет Пентагона на $886 млрд

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Сенат принял военный бюджет США на сумму в $886 млрд, поддержанный президентом Джозефом Байденом, который включает в себя финансирование Украины и ежегодное повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%.
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