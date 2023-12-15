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ИА Реалист

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Свежие комментарии

  • leonid
    Никакого хамаса там больше не предвидится.США отложили пост...
  • Галина
    Получается так,что всем добровольческим подразделениям надо сначала организовать СВОЮ добровольческую мединскую систе...Отказ в лечении б...
  • Владимир Никитееко
    Ну ясно как день, что в структурах власти много людей тормозящих СВО. Вопрос почему до сих пор эти люди на своих мест...Отказ в лечении б...

Конгресс утвердил бюджет Пентагона на $886 млрд

Конгресс утвердил бюджет Пентагона на $886 млрд

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Сенат принял военный бюджет США на сумму в $886 млрд, поддержанный президентом Джозефом Байденом, который включает в себя финансирование Украины и ежегодное повышение заработной платы военнослужащим на 5,2%.

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