Хабы «быстрой» зарядки электромобилей появятся на трассах Новосибирской области

Зарядка электромобилей в Новосибирской области станет доступней для автовладельцев. НЗХК-Росатом в лице руководства Топливной компании АО «ТВЭЛ» и власти НСО заключили соглашение о развитии электромобильности на территории региона.
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