Тренер женской сборной Казахстана мотивировала футболисток перед матчем отбора ЧМ: «Мы сегодня выиграем у сборной Ирландии! Да?» Команда проиграла 0:8

В интернете завирусилось видео, где тренер женской сборной Казахстана Бегайым Кыргызбаева ярко замотивировала футболисток перед решающим матчем отбора на ЧМ.
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