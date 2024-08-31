Политика как он...
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Политика как она есть

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Иран отверг обвинения о причастности КСИР к обучению ВС РФ применению БПЛА

Иран отверг обвинения о причастности КСИР к обучению ВС РФ применению БПЛА

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал безосновательным и политически мотивированным предъявление обвинений Службой безопасности Украины и Офисом украинского генпрокурора генералу иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) в якобы причастности к обучению российских военнослужащих применению беспилотников в ходе специальной военной операции.

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Комментарии
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Eduard
Не надо оправдываться перед бандитами,пррсто отвечайте:&quot;Без коментариев&quot;,всё!
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14 час.
Eduard
Мы не обязаны оправдываться,тем более перед уголовниками Запада.Они перед нами не оправдываются)
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14 час.

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