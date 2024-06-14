Почта России расширяет проект "Витрина здоровья" до 17 тысяч отделений по всей стране

Сегодня стало известно, что Почта России расширила масштаб своего проекта "Витрина здоровья", благодаря которому жители страны смогут приобретать немедикаментозные и медицинские изделия в более чем 17 тысячах отделений по всей стране.
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