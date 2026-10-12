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Центробанк описал три сценария выгодного использования цифрового рубля

Центробанк описал три сценария выгодного использования цифрового рубля

Использование цифрового рубля позволяет сэкономить время и деньги при переводах близким, расчетах предпринимателей и выплатах зарплат сотрудникам.

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