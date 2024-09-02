Количество школьников увеличилось в Чите

В читинских школах увеличилось количество учеников, причиной могла послужить миграция населения. Об этом на планерном совещании в городской администрации сообщила председатель комитета образования Оксана Кирик.
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